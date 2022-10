Governo: Letta, 'tra di loro chiarimento brutale che non ha chiarito nulla'

Roma, 18 ott (Adnkronos) – "La legislatura è cominciata dandoci l’idea di quello che sarà. Un chiarimento dei rapporti di forza avvenuto in maniera brutale, come abbiamo visto in questi giorni. Una legislatura che è iniziata chiarendo che le contrapposizioni interne al centrodestra non erano state chiarite prima.

Si sono messi insieme senza aver sciolto alcun nodo". Lo ha detto Enrico Letta all'assemblea dei deputati del Pd.

"La legislatura è cominciata chiarendo che le questioni del centrodestra non erano state chiarite, quello era un accodo elettorale e non politico", ha spiegato il segretario del Pd.