Governo: Lisei (Fdi), 'Conte ha lasciato in eredità Ferrari scassata e con rate da pagare'

Governo: Lisei (Fdi), 'Conte ha lasciato in eredità Ferrari scass...

Governo: Lisei (Fdi), 'Conte ha lasciato in eredità Ferrari scass...

Roma, 4 set. (Adnkronos) - "Buchi e truffe del Superbonus che pesano 100 miliardi a carico dello Stato, truffe e assistenzialismo del reddito di cittadinanza, morti e sofferenze per la scellerata gestione pandemica, sanità definanziata, mafiosi usciti dal carcere, record debito pubblico:...

Roma, 4 set. (Adnkronos) – "Buchi e truffe del Superbonus che pesano 100 miliardi a carico dello Stato, truffe e assistenzialismo del reddito di cittadinanza, morti e sofferenze per la scellerata gestione pandemica, sanità definanziata, mafiosi usciti dal carcere, record debito pubblico: questi sono solo alcuni dei disastri che ha lasciato in eredità agli italiani il governo Conte e ai quali l’attuale esecutivo, con grande fatica, sta cercando di porre rimedio". È quanto dichiara il senatore Marco Lisei, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Affari costituzionali.

"La Ferrari che ha lasciato Conte – prosegue – è scassata, senza gomme, senza motore, senza volante e con le rate da pagare, questa è la triste verità che tutti gli italiani ormai hanno compreso". "Grazie a Giorgia Meloni c’è un governo serio e credibile che sta rimettendo in pista l’Italia nonostante l’eredità ed il complesso quadro internazionale. Oggi l’Italia cresce più di altri, i posti di lavoro aumentano e tutti i dati macroeconomici sono rassicuranti come d’altronde gli osservatori internazionali sottolineano. Conte se ne faccia una ragione, l’Italia sta molto meglio senza di lui", conclude Lisei.