Governo, Locatelli: bella squadra, sarà confronto e non scontro

Roma, 25 ott.(askanews) – “Credo che siamo una bella squadra e lavoreremo molto bene, sarà un confronto, non uno scontro”.

Così la nuova ministra della Disabilità, Alessandra Locatelli, in quota Lega. E a chi gli chiedeva se il “gabinetto economico” della Lega prima della fiducia avesse in qualche modo scavalcato il governo, ha risposto: “La Lega ha avuto un momento di confronto su tutti i temi con persone esperte, come credo ci sia in ogni partito un confronto e questo permette di lavorare meglio”.