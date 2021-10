Roma, 23 ott. (Adnkronos) – "Per gli italiani regole, restrizioni, mille impedimenti per le imprese, mentre continuano ad arrivare immigrati clandestini che possono fare tutto. Per la sinistra la priorità è lo Ius soli, per Fratelli d'Italia è tagliare le tasse immediatamente". Lo ha detto ai Tg il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.