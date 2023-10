Governo: Lucaselli (Fdi), 'Schlein insulta intelligenza italiani'

Roma, 5 ott. (Adnkronos) – “Accusando il governo Meloni di aver ‘piantato bandierine negli occhi dei più fragili’, Elly Schlein insulta l’intelligenza degli italiani. In questi primi dodici mesi, per citare alcune iniziative, l’esecutivo ha messo in campo un importante intervento sul cuneo fiscale, che ha assicurato più soldi in busta paga ai lavoratori e sarà confermato in manovra. Gli strumenti di aiuto alle famiglie e alle persone in difficoltà per affrontare il caro vita e l’inflazione sono stati salvaguardati. Così come sono stati introdotti benefici per chi assume i più giovani. Tutto questo in una congiuntura difficile e con un’eredità non proprio serena da dover gestire sul piano dei conti". Lo dichiara la deputata di Fratelli d’Italia Ylenja Lucaselli.

"Comprendiamo che Elly Schlein e i suoi sodali avrebbero affrontato tutto introducendo nuove patrimoniali, e proseguendo la stagione dell’assistenzialismo elettorale – prosegue -. Ma il centrodestra ha voluto, pur nella complessità del momento, ravvivare le energie produttive e occupazionali del Paese senza mettere le mani in tasca agli italiani e i dati confermano che siamo sulla strada giusta". "Se c’è qualcuno che fa politica con le bandierine, quello è proprio il Pd con la peggior guida di sempre: boutade ideologiche che alimentano scontri politici, anche nel campo dell’opposizione, e non portano da nessuna parte", conclude Lucaselli.