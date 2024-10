Governo: lunedì Meloni vede Emiro Qatar poi Cdm alle 18, martedì conferenza stampa

Roma, 19 ott. (Adnkronos) – Lunedì la premier Giorgia Meloni vedrà l'Emiro dello Stato del Qatar, Sheik Tamim bin Hamad al-Thani. L'appuntamento è alle ore 13 a Villa Doria Pamphilj. Nel pomeriggio, alle 18, presiederà il Consiglio dei ministri dove sono attese misure sui migranti, o meglio provvedimenti per 'blindare' l'elenco dei cosiddetti paesi terzi sicuri. Martedì 22 ottobre, alle 9.30, la conferenza stampa sulla manovra alla Sala polifunzionale della presidenza del Consiglio dei ministri.

Mercoledì 23 ottobre la premier sarà al Quirinale per la Riunione del Consiglio Supremo di Difesa, alle ore 19 alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea per le Celebrazioni per gli 80 anni de Il Tempo. L'agenda della presidente del Consiglio prevede infine per giovedì 24 ottobre, alle 18 a Palazzo Chigi, l'incontro con il presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola.