Governo: Lupi, 'campagna elettorale è finita ora serve spirito costruttivo'

Roma, 10 ott. (Adnkronos) – “Il nuovo governo si troverà ad affrontare una situazione economica e sociale molto delicata, si dovranno prendere provvedimenti urgenti per contrastare il caro bollette, che sta piegando famiglie e imprese, e intervenire sulla diminuzione del potere d’acquisto causato dall’inflazione".

Così il capo politico di Noi moderati Maurizio Lupi.

"In questo contesto è bene mettere da parte gli atteggiamenti manichei ed il tifo da stadio e lavorare, ognuno nel rispetto del proprio ruolo, per il bene dell’Italia e senza pregiudizi, come peraltro ha affermato anche il segretario della Cgil Maurizio Landini. Per uscire dalla crisi serve il contributo costruttivo di tutti, governo, maggioranza, opposizioni, parti sociali, perché scommettere sul fallimento dell’Italia e giocare allo sfascio non sarebbe un attacco al centrodestra, ma al paese intero, alle persone, alle famiglie, alle imprese”.