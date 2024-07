Governo: Lupi, 'diverse famiglie in Ue ma centrodestra forte e coeso'

Roma, 22 lug. (Adnkronos) - “Il centrodestra è forte e coeso: l’appartenenza a differenti famiglie politiche europee era nota da tempo e non avrà ricadute in Italia, né sulla tenuta della maggioranza né sul Governo. In una coalizione è normale confronta...

Roma, 22 lug. (Adnkronos) – “Il centrodestra è forte e coeso: l’appartenenza a differenti famiglie politiche europee era nota da tempo e non avrà ricadute in Italia, né sulla tenuta della maggioranza né sul Governo. In una coalizione è normale confrontarsi e talvolta discutere, ma abbiamo tutti lo stesso obiettivo: rendere l’Italia ancora più forte in Europa e sostenere la crescita ed il rilancio dell’economia”. Lo afferma il presidente di Noi moderati Maurizio Lupi.