Governo: Lupi, 'tecnico sconfitta per politica e danno per Paese'

Roma, 30 set. (Adnkronos) – "Gli italiani, con il loro voto, hanno deciso in modo chiaro e netto a chi affidare il Governo del Paese per cinque anni, scegliendo dopo tanto tempo un Governo politico di centrodestra. Il Governo c’è, è forte, sta lavorando bene e durerà cinque anni perché la maggioranza è compatta. A chiunque avesse la tentazione di lavorare ad un Governo tecnico ricordo che sarebbe un’altra grande sconfitta della politica e che sarebbe un danno per la credibilità del Paese”. Lo afferma il capo politico di Noi Moderati Maurizio Lupi.