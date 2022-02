Governo: Lupi, 'va sostenuto in anno decisivo'

Roma, 18 feb. (Adnkronos) – "Sosteniamo Mario Draghi con convinzione: l’Italia ha davanti a sé un anno decisivo e in questi mesi il governo dovrà fare scelte strategiche per il nostro futuro. E’ tempo di costruire il Paese che verrà, abbassando i toni, riponendo le bandierine ideologiche e lavorando per sfruttare al meglio la storica occasione del Pnrr".

Così il presidente di Noi con l’Italia Maurizio Lupi.

"Questo impone a tutte le forze politiche della maggioranza ed a tutto il Parlamento, il cui ruolo è fondamentale, di concentrare i propri sforzi sugli aspetti costruttivi, di lavorare compatti per dare più efficacia all’azione del governo e di cercare la sintesi politica al più alto livello possibile. Ricordiamoci che soltanto un mese fa, quando si votò per eleggere il Presidente della Repubblica, tutte le forze politiche chiesero a Draghi di continuare a guidare il governo in questa fase delicatissima per proseguire l’ottimo lavoro fatto sin qui”.