Governo: Magi a opposizioni, 'andiamo da Mattarella per abuso decretazione d'urgenza'**

Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "Come +Europa, abbiamo convocato con urgenza questa conferenza stampa per sottolineare quella che è un'urgenza democratica. Poco fa, in aula nella conversione del decreto Asset, Benedetto Della Vedova ha annunciato che noi non parteciperemo al voto di fidu...

Roma, 4 ott. (Adnkronos) – "Come +Europa, abbiamo convocato con urgenza questa conferenza stampa per sottolineare quella che è un'urgenza democratica. Poco fa, in aula nella conversione del decreto Asset, Benedetto Della Vedova ha annunciato che noi non parteciperemo al voto di fiducia di oggi, ma proponiamo, oggi, da qui, alle altre forze di opposizione ma di recarci insieme dal presidente Mattarella, in occasione del compito di un anno di vita politica e istituzione di questo governo, il 22 ottobre, per porre una questione che non può più essere ignorata: dell'abuso e della bulimia della decretazione d’urgenza, abbinata all'apposizione della questione di fiducia e al fatti che si tratti di decreti omnibus, che sono eterogenei nelle materie che trattano, e vedono l’esame solo di un ramo del Parlamento". Così Riccardo Magi, segretario e deputato di +Europa, in conferenza stampa alla Camera.

"Crediamo che questi comporti una vera e propria cancellazione del ruolo e delle prerogative parlamentari. Viene da ridere, ma ci dovrebbe disperare, quando si parla di riforme istituzionali che intendono rafforzare i ruoli dell'esecutivo, di fronte a questa situazione. Per noi è inaccettabile che si parli di riforme che toccano la forma di governo se non si parte da questo punto: la cancellazione del Parlamento, ovvero dalla cancellazione del luogo dove risiede la volontà popolare", conclude Magi.