Governo: Magi, 'mai detto fuori da euro? Meloni premier senza dignità'

Roma, 23 nov. (Adnkronos) - "La nostra premier oggi in Senato ha detto di non ricordare di aver detto di voler uscire dall’euro. O Giorgia Meloni inizia a soffrire il ruolo di responsabilità e ha seri vuoti di memoria, e in questo caso dovrebbe rimettere il mandato e occuparsi di q...

Roma, 23 nov. (Adnkronos) – "La nostra premier oggi in Senato ha detto di non ricordare di aver detto di voler uscire dall’euro. O Giorgia Meloni inizia a soffrire il ruolo di responsabilità e ha seri vuoti di memoria, e in questo caso dovrebbe rimettere il mandato e occuparsi di questo, oppure come è più probabile ha spudoratamente mentito al parlamento. E’ una premier senza dignità e senza rispetto dei luoghi istituzionali: non si può calpestare la democrazia in questo modo rendendo le Camere una specie di teatro dell’assurdo in cui ognuno sale e dice qualsiasi cosa nonostante ci siano ore e ore di filmati a dimostrarlo”. Lo scrive sui social il segretario di +Europa, Riccardo Magi, pubblicando un video con le parole di Meloni nel corso degli anni a favore dell'uscita dalla moneta unica.