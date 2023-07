Governo: Maiorino (M5S), 'Santanché faccia atto di coraggio, si dimetta'

Roma, 10 lug. - (Adnkronos) - "Non paga di essere al centro di un'incresciosa inchiesta che sembra allargarsi di giorno in giorno, la ministra Santanchè continua sfrontatamente a tuonare contro il reddito di cittadinanza e contro le persone in stato di povertà assoluta che lo...

Roma, 10 lug. – (Adnkronos) – "Non paga di essere al centro di un'incresciosa inchiesta che sembra allargarsi di giorno in giorno, la ministra Santanchè continua sfrontatamente a tuonare contro il reddito di cittadinanza e contro le persone in stato di povertà assoluta che lo percepivano: gli occupabili, che a suo dire percepivano una 'paghetta di Stato'. Alla luce di quanto sta emergendo, viene da chiedersi se la ministra non ritenga che anche lo stipendio a chi lavora non sia in effetti dovuto, ma sia una sorta di elargizione liberale, o un rimborso spese. Come pare sia successo ai suoi dipendenti. Le responsabilità giudiziarie saranno accertate dai pm. Quelle politiche ed etiche chiederebbero un po' di sobrietà e prudenza. E magari un atto di coraggio: dimettersi". Così Alessandra Maiorino, vicecapogruppo M5s al Senato.