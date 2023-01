Governo: Malan (Fdi), 'in poche settimane risposte che non erano state date'

Roma, 23 gen.

(Adnkronos) – "Nella situazione più difficile dal secondo dopoguerra, dovuta ai tempi ristretti per la stesura della manovra e alla crisi energetica internazionale, il Governo Meloni è riuscito a dare già delle risposte importanti a imprese e famiglie. Sono state liberate risorse per oltre 30 miliardi per combattere il caro energia, sono stati aumentati l’assegno unico e le pensioni minime, è stata ridotta l’Iva sui prodotti per l’infanzia. Non si tratta di interventi enormi, ma finora non erano stati fatti, mentre noi in poche settimane abbiamo provveduto”.

Lo ha affermato il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Lucio Malan, nel corso di una conferenza a L’Aquila sul lavoro svolto nei primi cento giorni di legislatura.

“Questi interventi -ha aggiunto- creano un clima positivo tra gli italiani, che percepiscono nell’azione politica di Giorgia Meloni e di tutti noi della sua squadra l’autentica volontà di impegnarsi per il bene della nazione”. Ma questo aspetto “viene percepito anche a livello internazionale.

La sinistra diceva che con noi al governo il prestigio dell'Italia sarebbe sceso, invece è accaduto esattamente il contrario: dall’insediamento del Governo Meloni la borsa è salita del 25% e lo spread è sceso di 30 punti. Sono aspetti -ha concluso Malan- che instaurano un’atmosfera di ottimismo, indispensabile per avere fiducia nel futuro, creare investimenti, posti di lavoro, mettere su famiglia, avere dei figli. Ci attendono mesi difficili, ma le prospettive sono ottimistiche”.