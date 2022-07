Roma, 14 lug. (Adnkronos) – “Ribadiamo che per noi è importante fare chiarezza in Parlamento: mercoledì ogni forza politica potrà dire cosa vuole fare rispetto alla prosecuzione di questa esperienza di governo che noi riteniamo indispensabile per il Paese. Non sono venute meno le profonde ragioni per cui è nato il governo Draghi anzi si sono aggiunte altre drammatiche urgenze.

È il momento della responsabilità e della chiarezza”. Così la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi.