Governo: Malpezzi (Pd), 'insistiamo su coordinamento opposizioni'

Roma, 21 ott (Adnkronos) – "Al Quirinale abbiamo avuto l’opportunità di parlare a lungo con il Presidente della Repubblica. E gli abbiamo detto che lavoreremo per la costruzione di un coordinamento delle opposizioni. Credo che le opposizioni abbiano nel loro insieme idee alternative a quelle di questa maggioranza ed è necessario che trovino un modo comune di lavorare, perché questa maggioranza è ampia ma non è solida, come dimostrano le ultime settimane".

Così la presidente del gruppo del Pd al Senato Simona Malpezzi a Metropolis, il poadcast del gruppo Gedi.

"Attenzione, la velocità dei colloqui della maggioranza al Quirinale non cancella divisioni e fratture tra le forze della destra. Vedremo quale sarà il grado di coesione del governo ma dietro il volto della Meloni forse c’è una coalizione divisa che ci fa preoccupare sulla collocazione del nostro paese in Europa, rispetto anche alla vicenda ucraina, e fragile e poco solida di fronte alle sfide, quella energetica, quella portata dalla crisi economica, quella dell’occupazione, che l’emergenza di oggi ci pone davanti”, ha aggiunto.