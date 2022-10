Governo: Malpezzi, 'su bollette e inflazione ci saremo, ma faremo opposizione netta'

Roma, 24 ott. (Adnkronos) – "Per tutti i provvedimenti che saranno utili e necessari al Paese, il Pd farà un’opposizione costruttiva e responsabile. Saremo attenti a tutte le situazioni critiche e delicate che sta affrontando l’Italia: lo abbiamo chiaramente detto al Presidente Mattarella nel corso delle consultazioni".

Così la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi durante la registrazione di Porta a Porta.

"Sui provvedimenti che servono a famiglie e imprese contro il caro bollette e l’inflazione non ci tireremo indietro, mantenendo – tuttavia – chiara la nostra visione e proposta politica che è completamente alternativa a quella di un governo fortemente connotato a destra".

"Questo è un esecutivo di destra, identitario. E su tutte le politiche che metteranno in campo, per esempio in tema di diritti, faremo un’opposizione intransigente, cercando un coordinamento con le altre opposizioni.

Questo governo, già dalla definizione autarchica e sovranista dei Ministeri e dalla scomparsa della transizione green e dell’innovazione tecnologica che, ricordo, sono le due direttrici centrali del Pnrr, dimostra come si sia molto spostata l’asse politica dell’esecutivo".