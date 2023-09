Governo: Mantovano incontra vice premier cinese Chen

Roma, 22 set. (Adnkronos) - Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha incontrato questo pomeriggio, a Palazzo Chigi, il vice premier cinese Chen Wenqing, membro del Politburo del Pcc e segretario della commissione centrale per gli Affari politici e della Sicurezza. Al c...

Roma, 22 set. (Adnkronos) – Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha incontrato questo pomeriggio, a Palazzo Chigi, il vice premier cinese Chen Wenqing, membro del Politburo del Pcc e segretario della commissione centrale per gli Affari politici e della Sicurezza. Al centro del colloquio il conflitto in Ucraina, la situazione in Africa, soprattutto in relazione ai problemi dei flussi migratori, e la lotta al terrorismo internazionale.