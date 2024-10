Governo: Mantovano, 'magistratura ideologizzata? E' una constatazione'

Roma, 12 ott. (Adnkronos) – “Non è tanto un’impressione, è una constatazione". Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, al 'Foglio' quando gli viene chiesto se abbia l'impressione che vi sia una magistratura ideologizzata desiderosa di mettere un freno all’azione di governo.

"Quando per esempio nella disciplina dei migranti un giudice dice e scrive nei provvedimenti che deve essere il giudice l’arbitro della decisione dei paesi cosiddetti sicuri, cioè nei paesi verso i quali può avvenire il rimpatrio dei migranti pervenuti illegalmente, mi pare che sia un’entrata a piedi uniti in un’area che non è la propria, perché la determinazione dei paesi sicuri viene fuori da un procedimento abbastanza complesso che spetta al governo. E’ un esempio, fra i tanti ce ne potrebbero essere altri”.