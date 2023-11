Governo: Mantovano scherza, 'a P.Chigi come fossi ai domiciliari, rispetto prescrizioni'

Roma 10 nov. (Adnkronos) - "Sono qui in una condizione prossima a chi si trova ad arresti domiciliari, devo rispettare le prescrizioni...". Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, collegandosi in video al Forum 'Europa rapita: dove ritrovarla...

Roma 10 nov. (Adnkronos) – "Sono qui in una condizione prossima a chi si trova ad arresti domiciliari, devo rispettare le prescrizioni…". Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, collegandosi in video al Forum 'Europa rapita: dove ritrovarla' promosso dalla Fondazione Iniziativa Europa e in corso a Stresa (VB), ironizza sulla sua assenza all'evento per la grande mole di lavoro che lo tiene a Roma.