Governo: Maraio (Psi), 'sindaci socialisti firmano appello per Draghi'

Roma, 18 lug (Adnkronos) – "I primi cittadini socialisti aderiscono con convinzione all’appello dei sindaci di tutta Italia perché il premier Draghi prosegua nell’azione di governo”. Lo dicono il segretario del Psi Enzo Maraio, il sindaco di Cesio Fabio Natta e il sindaco di Fano Massimo Seri.

"Gli italiani non vogliono una crisi di governo. Vogliono risposte alle difficoltà di questo momento e sono preoccupati, come noi, di ciò che succederà nei prossimi mesi: inflazione che cresce, crisi energetica, lavoro che non c’è”, proseguono.

"Il Paese ha bisogno dell’autorevolezza di Draghi e delle garanzie istituzionali e internazionali per andare avanti. Non di un pericoloso stallo che farebbe piombare il paese nel disastro. È tempo della responsabilità”, aggiungono. Hanno sottoscritto l’appello, tra gli altri, i sindaci Franz Caruso di Cosenza, i presidenti delle province di Ferrara ed Ancona Gianni Padovani e Daniele Carnevali, Gianni Papasso di Cassano e Enrico Franza di Ariano Irpino.