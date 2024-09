Governo: Maraio (Psi), 'un posto per Ap? Meloni smentisca Bandecchi'

Roma, 17 set (Adnkronos) – "Il centrodestra può chiudere le alleanze che vuole, anche con Bandecchi, ma non può usare il Governo ed i ruoli istituzionali come merce di scambio". Lo dice Enzo Maraio, segretario nazionale del Psi.

"Il sindaco di Terni, al secolo Stefano Bandecchi, annuncia l’accordo nazionale con il centrodestra e garantisce il sostegno di Alternativa Popolare alle prossime regionali in Emilia-Romagna, Liguria e Umbria. Non giudico l’intesa con il sindaco che insulta e che ritiene legittime le testate, che sputa in faccia ai cittadini, che strizza l’occhio al fascismo, sono problemi di chi lo ingaggia. Chiedo però al premier Meloni di smentire la sua intervista”, aggiunge.

"L’effervescente sindaco annuncia, in virtù della intesa, un posto di governo per Paolo Alli, il presidente di Alternativa Popolare. Siamo al mercato degli incarichi in cambio di liste elettorali", conclude Maraio.