Roma, 16 dic. (Adnkronos) – "La penso esattamente come Economist. Italia è cambiata in meglio sotto la guida di Draghi. Per questo sono preoccupato di una sua possibile sostituzione a Palazzo Chigi. Io mi auguro che ci siano le condizioni per un nuovo governo Draghi anche dopo le elezioni del 23".

Così senatore Pd Andrea Marcucci su twitter.