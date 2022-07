Governo: Marcucci, 'M5S imprevedibili, dire finita legislatura prematuro'

Roma, 13 lug. (Adnkronos) – "Vedremo in Aula cosa decideranno di fare i senatori del M5S. In questi anni, diciamo, i loro comportamenti non ci hanno mai autorizzato a fare previsioni. Sono imprevedibili, per definizione. Io confido che alla fine prevalga la ragionevolezza.

Ricordiamoci però che nel momento successivo ad una eventuale loro uscita dall'aula, la palla passa direttamente nelle mani del Capo dello Stato. Ragionare sulla fine della legislatura, è comunque quanto meno prematuro". Così il senatore Pd Andrea Marcucci