Governo: Marsilio, 'criticano Meloni, ma a 14anni attaccavamo manifesti e facevamo km di cortei'

Roma, 22 ott (Adnkronos) – "Piaccia o no, qualcuno ci si diverte, qualcuno la critica, Giorgia Meloni non nasce da un esperimento di laboratorio, non arriva a salvare la Patria o a pretendere di essere migliore del resto della politica perchè chissà dov'era fino a oggi".

Lo ha detto Marco Marsilio, governatore dell'Abruzzo e storico esponente della destra e di FdI, alla festa del Foglio.

"Giorgia Meloni ha cominciato a 14 anni ad arrotolare manifesti con me, passavamo la notte ad affiggerli e magari a difenderli. Questo è un gruppo di amici che ha fatto km su km di cortei, notti insonni a fare politica, cresciuto insieme", ha sottolineato Marsilio.