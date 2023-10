Governo: Meloni, '1 anno fa nata Italia vincente e scelta da italiani'

Roma, 20 ott. (Adnkronos) – "Il 22 ottobre di un anno fa è stato un giorno particolare, alcuni dicono ‘storico’ per l’Italia. Dopo anni di governi scelti dal Palazzo il popolo italiano è tornato padrone del proprio destino: ha scelto il centrodestra, ha scelto Fratelli d’Italia ed è nato un governo sostenuto da una maggioranza solida e che porta avanti un programma chiaro". Così la premier Giorgia Meloni in un video messaggio per la chiusura della campagna elettorale di Fratelli d'Italia in Trentino, in vista delle elezioni provinciali di domenica.

"In questi mesi abbiamo lavorato senza sosta per ripagare quella fiducia e per dimostrare con i fatti che era possibile costruire un’Italia diversa. L’Italia del merito, del lavoro, della crescita, della famiglia, della legalità. L’Italia vincente. Domenica 22 vi chiediamo di farlo anche a Trento: votate Fratelli d’Italia, per un Trentino forte e sicuro. Perché ora sapete che di noi potete fidarvi”, conclude.