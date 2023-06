Governo: Meloni, '227 giorni a P.Chigi più stressanti di 10 anni all'opposizione'

Roma, 5 giu. (Adnkronos) - Duecentoventisette giorni di governo più duri di 10 anni di opposizione? "Sul piano dello stress e dell'impegno sì, anche se io sono sempre stata molto consapevole di cose fosse governare, non l'ho mai visto come un grande traguardo personale, ...

Roma, 5 giu. (Adnkronos) – Duecentoventisette giorni di governo più duri di 10 anni di opposizione? "Sul piano dello stress e dell'impegno sì, anche se io sono sempre stata molto consapevole di cose fosse governare, non l'ho mai visto come un grande traguardo personale, ma sempre come un bicchiere mezzo vuoto". Così la premier Giorgia Meloni, in un'intervista a Quarta Repubblica, in onda stasera in prima serata su Retequattro.

"Io sono sempre stata consapevole, pur dall'opposizione, dei rischi che governare comporta, anche se non nella misura con cui lo capisco oggi. Una cosa che non avevo considerato quando ero all'opposizione – ammette – è che quando tu sei al governo della nazione, soprattutto se sei il presidente del Consiglio, tutto quel che accade nel mondo in qualche modo ti riguarda e avrà un impatto su di te. L'imprevisto, quando sei a capo del governo, è la previsione più accurata che puoi fare. Questo, per una persona molto schematica come me, abituata ad organizzare il tempo, ha avuto un impatto molto forte perché tu rincorri l'emergenza e devi riuscire a tenere la barra dritta".