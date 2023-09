Governo: Meloni, 'abbiamo bisogno di correre di più per far correre la Nazione'

Governo: Meloni, 'abbiamo bisogno di correre di più per far corre...

Governo: Meloni, 'abbiamo bisogno di correre di più per far corre...

Roma, 3 set (Adnkronos) - "Il tempio della velocità diventa per noi fonte di ispirazione. Abbiamo bisogno di correre di più per far correre di più questa nazione". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni a Monza per il Gp di Formula 1. ...