Governo: Meloni, 'abbiamo tempo per cambiare l'Italia, orizzonte legislatura'

Roma, 22 apr. (Adnkronos) – Governare l'Italia "è difficile certo, ma non impossibile. Non mi piacciono gli stereotipi, l'Italia è più grande, più forte e più varia di come viene raccontata". L'Italia "fa la sua parte nell'Unione europea senza subire imposizioni, negoziando con la bussola dell'interesse nazionale. I nostri rapporti internazionali sono dinamici", "abbiamo potenzialità inespresse, dobbiamo liberare energie". Così il premier Giorgia Meloni in un'intervista a 'Milano Finanza'.

"Sul fronte interno – prosegue – dobbiamo cambiare la pubblica amministrazione, renderla efficiente, introdurre una cultura di collaborazione con il privato, dobbiamo snellire le procedure a ogni livello dell'articolazione statale; abbiamo avviato il percorso delle riforma fiscale e ci prepariamo a quella costituzionale. L'intervento sull'architettura dei centri decisionali è fondamentale per cambiare le cose, mettere lo Stato al servizio e non contro il cittadino. Sono ottimista e determinata, perché l'Italia è già protagonista e possiamo crescere in tutti i settori strategici. Abbiamo la volontà, le competenze e il tempo per farlo, l'orizzonte di una legislatura".