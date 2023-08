**Governo: Meloni, 'al lavoro per costruire Italia che pensi in grande...

**Governo: Meloni, 'al lavoro per costruire Italia che pensi in grande...

Roma, 25 ago. (Adnkronos) - "Di ritorno a Palazzo Chigi, ci tengo a ringraziare gli abitanti di Ceglie Messapica e tutti gli amici pugliesi per l’ospitalità di questi giorni nella loro meravigliosa terra. Al lavoro per costruire un'Italia che torni a pensare in grande, a esser...