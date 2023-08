Governo: Meloni, 'bene ok Cipess a 32,4 mld Fsc, spinta a crescita e freno a gap territori'

Governo: Meloni, 'bene ok Cipess a 32,4 mld Fsc, spinta a crescita e fre...

Roma, 3 ago. (Adnkronos) – Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, esprime "soddisfazione per le determinazioni assunte oggi dal Cipess", con le quali il governo ha deliberato a ciascuna Regione la quota delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (Fsc) del ciclo di programmazione 2021-27, per un ammontare complessivo di 32,4 miliardi di euro, "un contributo determinante alla crescita economica e alla riduzione dei divari territoriali. Quella di oggi è una tappa fondamentale nel percorso avviato dall’esecutivo per il coordinamento degli investimenti dei territori, finanziati con le risorse della politica di coesione".