Governo Meloni, Calenda: “La destra farà le stesse scelte che farebbe la sinistra”

Il leader di Azione Calenda ha spiegato cosa accadrà con il nuovo governo di Giorgia Meloni.

A poche ore dall’insediamento del nuovo Governo, il leader di Azione Carlo Calenda, attraverso un tweet è entrato nel merito e ha spiegato cosa succederà e in che modo si evolverà la situazione politica: “Lo scontro tra dx e sx sarà sulle parole, non sui fatti”, è quanto ha osservato in merito alle differenze che ci sarebbero sulle due forze politiche.

Governo Meloni, Calenda: “Ecco cosa farà la destra”

Calenda a tale proposito ha affermato: “La destra non toccherà i diritti, non liberalizzerà l’economia, non abolirà il RDC, metterà più soldi per le pensioni. Praticamente farà le stesse scelte che farebbe la sinistra. Più soldi pubblici e poche riforme. Lo scontro tra dx e sx sarà sulle parole, non sui fatti”.

“Roccella mi preoccupa molto”

Nel suo intervento alla trasmissione “Le parole” Calenda che è stato ospite nello studio di Massimo Gramellini, si è espresso in modo molto crititico riguardo ad alcuni ministri: “Un nome che mi ha particolarmente infastidito è la Roccella, mi preoccupa molto.

Una persona che dice che l’aborto è il lato oscuro della maternità è una persona che se continua a pensarla così non può fare il ministro di un Paese che, peraltro lo ricordo, fa parte di un aerea dell’Europa che riconosce il diritto all’aborto come un diritto”. Su Salvini ha invece affermato: “Alle Infrastrutture? Non mi piace da nessuna parte…solo al Papeete”.