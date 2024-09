Governo: Meloni, 'combatteremo e saremo fedeli ai nostri valori'

New York, 24 set. (Adnkronos) - "C'è una narrazione alla quale i regimi autoritari tengono molto, l'idea dell'inevitabile declino dell'Occidente, l'idea che le democrazie non stiano rispettando le promesse. Un esercito di troll stranieri e maligni e bot è ...

New York, 24 set. (Adnkronos) – "C'è una narrazione alla quale i regimi autoritari tengono molto, l'idea dell'inevitabile declino dell'Occidente, l'idea che le democrazie non stiano rispettando le promesse. Un esercito di troll stranieri e maligni e bot è impegnato a manipolare la realtà e a sfruttare le nostre contraddizioni. Ma ai fan dell'autoritarismo dico molto chiaramente che combatteremo e difenderemo i nostri valori, valori ai quali saremo fedeli". Lo ha detto presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo discorso alla cerimonia a New York durante la quale le è stato conferito da Elon Musk il Global Citizen Award dell'Atlantic Council.