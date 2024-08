Governo: Meloni, 'con Marina e Pier Silvio Berlusconi no contrasti, sinistra resterà delusa'

Roma, 6 ago, (Adnkronos) - "Sono settimane che si cerca di raccontare una sostanziale insofferenza di Marina e Piersilvio Berlusconi verso il governo, ma non è la realtà che vivo io. Ho rapporti con entrambi, stimo entrambi, e non li considero persone ostili. È quello che v...

Roma, 6 ago, (Adnkronos) – "Sono settimane che si cerca di raccontare una sostanziale insofferenza di Marina e Piersilvio Berlusconi verso il governo, ma non è la realtà che vivo io. Ho rapporti con entrambi, stimo entrambi, e non li considero persone ostili. È quello che vorrebbe la sinistra, una delle sue tante speranze che non si realizzeranno". Lo dice la premier Giorgia Meloni, in un passaggio della lunga intervista al settimanale 'Chi' nel numero in edicola domani.

"L’obiettivo dell’opposizione che oggi li lusinga è usarli contro di noi – prosegue la presidente del Consiglio -, per poi eventualmente usare qualcun altro contro di loro. Lo abbiamo già visto accadere. Ma noi, come Marina e Piersilvio Berlusconi, conosciamo bene questi metodi, perché sono quelli usati anche contro Silvio. La sinistra continui pure a crogiolarsi nelle sue speranze, se li aiuta a sentirsi meglio in questo tempo difficile, ben venga".

Sulle recenti dichiarazioni di Marina Berlusconi, che ha espresso perplessità sulle posizioni di Fratelli d’Italia in tema di diritti civili, dichiarandosi più vicina alla scelta della sinistra moderata, "una regola importante che ho imparato – dice Meloni – è che quando si legge un’intervista non bisogna partire dal titolo, ma dal testo, perché le due cose spesso non coincidono, e il testo è più fedele, più argomentato, del titolo. È quello che ho fatto con l’intervista di Marina Berlusconi, il cui tono era molto diverso dal titolo che abbiamo visto rimbalzare".