Governo: Meloni, 'definita governance, cabina regia Piano Mattei in capo a p. Chigi'

Roma, 3 nov. (Adnkronos) - Il Cdm ha approvato un dl sul "Piano Mattei, Piano di cui parliamo dal nostro insediamento, forse il più grande progetto strategico in ambito geopolitico del governo". Con il provvedimento in questione "abbiamo definito la governance", con "...

Roma, 3 nov. (Adnkronos) – Il Cdm ha approvato un dl sul "Piano Mattei, Piano di cui parliamo dal nostro insediamento, forse il più grande progetto strategico in ambito geopolitico del governo". Con il provvedimento in questione "abbiamo definito la governance", con "la cabina di regia in capo a Palazzo Chigi. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nella conferenza stampa dopo il Cdm, tornando a ribadire come si possano "trasformare le crisi in possibili occasioni di centralità".

"Noi abbiamo lavorato sodo, ora si tratta di finalizzare la stesura definitiva" del Piano "con i paesi coinvolti per poi portarlo in Parlamento e al confronto con l'Ue".