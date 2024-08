Governo: Meloni, 'determinati ad andare avanti e portare a termine riforme'

Roma, 1 ago. (Adnkronos) - L'impegno per i prossimi tre anni? "Portare avanti, punto per punto, il programma elettorale con cui ci siamo presentati alle elezioni e sul quale gli italiani ci hanno accordato la loro fiducia. Siamo determinati ad andare avanti, e portare a termine tutte quell...

Roma, 1 ago. (Adnkronos) – L'impegno per i prossimi tre anni? "Portare avanti, punto per punto, il programma elettorale con cui ci siamo presentati alle elezioni e sul quale gli italiani ci hanno accordato la loro fiducia. Siamo determinati ad andare avanti, e portare a termine tutte quelle riforme e quei provvedimenti che reputiamo utili per la nostra nazione". Così la premier Giorgia Meloni in un'intervista a 'Tempi' di cui il Foglio pubblica alcune anticipazioni.

La presidente del Consiglio si sofferma in particolare su una di queste riforme, il premierato: "Una riforma che assicuri governi eletti dal popolo, stabili, con un orizzonte di legislatura, è la più potente misura economica e di giustizia sociale che noi possiamo regalare all’Italia. Questo è il nostro obiettivo". Spiega Meloni: "Una democrazia instabile è una democrazia nella quale la politica è più debole rispetto alle concentrazioni economiche, alle burocrazie e agli interessi particolari. È una democrazia che non è in grado di portare avanti quelle politiche pubbliche fondamentali per rendere effettivi le libertà, i diritti, la solidarietà, la crescita economica e l’equità sociale".

"Oggi il governo italiano è uno dei governi più stabili e solidi a livello europeo, e questo sta avendo un effetto molto positivo non solo sull’economia ma anche sulla postura e sull’affidabilità dell’Italia a livello internazionale. I dati macroeconomici, dal Pil alla crescita dell’occupazione alla ritrovata fiducia degli investitori nella solidità del sistema italiano, ne sono la prova”.