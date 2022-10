Governo Meloni, ecco quali saranno i primi interventi e le prime misure

Giorgia Meloni è pronta ad attuare le prime misure economiche per salvare famiglie ed imprese: ecco quali saranno i primi passi del nuovo governo.

Giorgia Meloni è ufficialmente diventata la prima Premier donna nella storia della Repubblica Italiana.

Il Governo Meloni è pronto adesso ad affrontare i numerosi problemi dell’Italia ed in particolare è pronto ad attuare le prime misure economiche, che serviranno ad aiutare le numerose famiglie ed imprese in difficoltà.

Nasce il Governo Meloni, la Premier: “Adesso subito al lavoro”

Sono tante le sfide che il governo di Giorgia Meloni dovrà affrontare e a tal proposito ecco cosa ha dichiarato la Premier sul suo profilo Facebook, nella mattinata del 22 ottobre 2022:

“Ecco la squadra di Governo che, con orgoglio e senso di responsabilità, servirà l’Italia. Adesso subito al lavoro”.

La Meloni è pronta dunque a scendere in campo sin da subito per “rispondere alle urgenze della Nazione e dei cittadini”, come ha dichiarato lei stessa in un post pubblicato sempre su Facebook nella giornata di venerdì 21 ottobre, in cui annunciava di aver accettato l’incarico per formare il nuovo Governo, che le è stato conferito da Mattarella.

Governo Meloni, le prime ipotesi sulle misure economiche: aiuti per famiglie e imprese

Il governo di Giorgia Meloni dovrà far i conti con i numerosi problemi degli italiani ed in particolare con quelli delle famiglie e delle imprese, è per questo motivo che con molta probabilità una delle prime misure economiche di questo nuovo governo, sarà l’approvazione di un Decreto Bollette o in alternativa un prolungamento delle misure del Decreto Aiuti Ter.

In sostanza, la Meloni e il ministro Giancarlo Giorgetti partiranno probabilmente proprio dalle misure volte a contrastare il caro-energia e il caro-carburante, la maggior parte degli aiuti stanziati dal governo uscente di Mario Draghi scadranno infatti nel mese di novembre, salvo che non si decida per delle proroghe.

L’attenzione della Meloni e dei nuovi ministri eletti potrebbe essere poi rivolta al bonus famiglie con redditi bassi, che di fatto potrebbe esteso a dipendenti, pensionati, dipendenti ed autonomi, con erogazione nel mese di dicembre 2022.

Governo Meloni, le possibili novità nell’ambito delle pensioni: i dettagli

Altra possibile misura introdotta dal governo di Giorgia Meloni potrebbe riguardare le pensioni, in particolare si parla di una riforma, che consentirebbe ai lavoratori di andare in pensione prima dei 67 anni previsti dalla Fornero, secondo alcune indiscrezioni potrebbe essere introdotta una soglia d’età tra i 60 e i 61 anni.