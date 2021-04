Governo: Meloni, 'Fdi aiuta centrodestra, Pd e M5s con avallo Draghi vogliono tutto'

Roma, 29 apr. (Adnkronos) – "Sono state scelte difficili per tutti quando è nato questo governo. Io pur non condividendola, rispetto la scelta dei miei alleati. Credo che però anche il ruolo di opposizione di Fdi sia utile per il Paese ma anche per il centrodestra perchè nel governo Pd e M5S, con l'avallo di Mario Draghi, vogliono stravincere, vogliono tutto e penso che il centrodestra si debba difendere.

Credo che il ruolo di Fdi che non ha vincoli di governo, sia utile anche al centrodestra". Lo dice Giorgia Meloni a Tg2 Post.