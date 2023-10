Governo: Meloni, 'fiera sua compattezza in barba a tentativi di farci litigare'

Governo: Meloni, 'fiera sua compattezza in barba a tentativi di farci li...

Governo: Meloni, 'fiera sua compattezza in barba a tentativi di farci li...

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "Sono orgogliosa anche per la compattezza della maggioranza, perché sono falliti tutti i tentativi di dividerci, di farci litigare ad ogni costo, e sono fiera dei tanti risultati e degli obiettivi già raggiunti. Non li elenco, il video sarebbe troppo lu...

Roma, 22 ott. (Adnkronos) – "Sono orgogliosa anche per la compattezza della maggioranza, perché sono falliti tutti i tentativi di dividerci, di farci litigare ad ogni costo, e sono fiera dei tanti risultati e degli obiettivi già raggiunti. Non li elenco, il video sarebbe troppo lungo, lo faranno i ministri nella manifestazione di oggi". Così la premier Giorgia Meloni, nel videomessaggio trasmesso durante la kermesse promossa da FdI per il primo anno di governo.

"Mi sono chiesta un anno fa perché in così tanti si commuovessero anche nel momento del giuramento – ha proseguito -. Ora, con tutto quello che è successo, mi sono tornata a chiedere come mai intorno a noi ci sia ancora così tanto affetto e sostegno da parte degli italiani, distanti anni luce da quello che dicono i giornaloni, e ora lo so, è perché noi diamo rappresentanza all'Italia vera, quella di chi si sono rimbocca le maniche e lavora e che sono stati scavalcati da furbi e raccomandati".