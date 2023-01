Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "La coesione che c'è all'interno di una maggioranza si misura di solito con la velocità: quando i governi non riescono ad operare vuol dire che hanno problemi nella maggioranza. A me pare che questo governo proceda molto velocemente, quindi di...

(Adnkronos) – "La coesione che c'è all'interno di una maggioranza si misura di solito con la velocità: quando i governi non riescono ad operare vuol dire che hanno problemi nella maggioranza. A me pare che questo governo proceda molto velocemente, quindi direi che al di là dei racconti fantasiosi che sento fare ci sia grande coesione". Così il premier Giorgia Meloni in un'intervista al Tg1.