Roma, 25 ott. (Adnkronos) – "Voglio esprimere un sincero ringraziamento a Sergio Mattarella, che nel dare seguito all'indicazione espressa dagli italiani il 25 settembre scorso non ha voluto farmi mancare i suoi preziosi consigli". Così il premier Giorgia Meloni, in Aula alla Camera per la fiducia.