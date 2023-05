Governo Meloni, il presidente delle Regioni Fedriga chiede un incontro con l'esecutivo

"Interventi normativi non coordinati hanno generato criticità", così Fedriga che ha chiesto che il Governo incontri le Regioni.

“Interventi normativi non sempre coordinati hanno generato criticità”, a dirlo è il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga che si è rivolto al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni che, attraverso una lettera, ha chiesto che Regioni e province autonome vengano coinvolte nell’ambito delle riforme istituzionali: “Ciò anche per affrontare al meglio le straordinarie sfide che attendono il Paese”, è quanto ha osservato quest’ultimo.

Governo Meloni, la richiesta del presidente della Conferenza delle Regioni Fedriga

Il presidente della Conferenza delle Regioni, Fedriga ha osservato in particolare che “la sovrapposizione di interventi normativi non sempre coordinati, unitamente alle mancate approvazioni dei disegni di legge di riforma costituzionale, hanno generato notevoli criticità soprattutto nell’ambito della governance territoriale” e pertanto “Per il sistema delle Regioni è, da tempo, avvertita l’esigenza di condividere percorsi volti a superare le criticità che interessano ciclicamente il sistema istituzionale e, in particolare, gli enti territoriali, le cui funzioni incidono più direttamente sulla vita di cittadini e imprese”.

“Chiedo fin da subito un incontro con la Conferenza”

In ultima battuta Fedriga ha concluso: “Esprimendo, dunque, soddisfazione per l’avvio delle riflessioni sulla tematica delle riforme istituzionali, desidero rappresentarLe sin da subito la volontà delle Regioni e delle Province autonome di contribuire in modo propositivo a questo percorso e, pertanto, sono a chiederLe un incontro con la Conferenza”.