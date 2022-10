Governo Meloni, impazza il totoministri in vista delle consultazioni: tutti i nomi in lizza

In attesa delle consultazioni, riparte il totoministri del Governo Meloni. Quali sono i nomi che faranno parte della squadra del prossimo esecutivo?

In vista delle consultazioni al Quirinale, il totoministri del Governo Meloni impazza. Non è da escludere che la premier in pectore possa presentare al Capo dello Stato una lista di ministri già in questa circostanza.

Governo Meloni, impazza il totoministri in vista delle consultazioni

Giorgia Meloni, a capo della coalizione di centrodestra, si recherà al Quirinale insieme agli alleati nella mattinata di venerdì 21 ottobre. Intanto, i rumors sul totoministri si fanno sempre più pressanti e pare che le intenzioni della premier in pectore siano ormai chiare. Salvo alcune caselle ancore incerte, come il nodo di Guido Crosetto che potrebbe ottenere tanto lo Sviluppo Economico quanto la Difesa, la squadra di Governo della Meloni comincia a delinearsi.

Sulla base delle indiscrezioni sinora trapelate, pare che la leader di Fratelli d’Italia potrebbe presentare già durante le consultazioni con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella la lista dei ministri in lizza per l’esecutivo.

Tutti i nomi in lizza

Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa Ansa, pare che i ministri che comporranno il Governo Meloni saranno i seguenti:

Economia : Giancarlo Giorgetti;

: Giancarlo Giorgetti; Esteri : Antonio Tajani;

: Antonio Tajani; Difesa : diminuiscono le chance per il generale di corpo d’armata Luciano Portolano mentre torna in campo l’ipotesi Guido Crosetto ;

: diminuiscono le chance per il generale di corpo d’armata mentre torna in campo l’ipotesi ; Interno : ferma la scelta di Matteo Piantedosi , ex prefetto ed ex capo di gabinetto quanto Matteo Salvini guidava il Viminale;

: ferma la scelta di , ex prefetto ed ex capo di gabinetto quanto guidava il Viminale; Giustizia : Carlo Nordio;

: Carlo Nordio; Sviluppo economico : Adolfo Urso, nel caso in cui Crosetto venisse confermato alla Difesa;

: Adolfo Urso, nel caso in cui Crosetto venisse confermato alla Difesa; Transizione ecologica : Gilberto Pichetto

: Gilberto Pichetto Transizione digitale : potrebbe tornare alla Pubblica Amministrazione o restare come delega a Palazzo Chigi;

: potrebbe tornare alla Pubblica Amministrazione o restare come delega a Palazzo Chigi; Pubblica amministrazione .: Anna Maria Bernini;

.: Anna Maria Bernini; Infrastrutture : Matteo Salvini

: Matteo Salvini Politiche agricole : Francesco Lollobrigida oppure il tecnico Roberto Berutti;

: Francesco Lollobrigida oppure il tecnico Roberto Berutti; Riforme : Elisabetta Casellati;

: Elisabetta Casellati; Affari regionali e autonomie : Roberto Calderoli;

: Roberto Calderoli; Rapporti con il parlamento : il nome più gettonato è quello di Luca Ciriani;

: il nome più gettonato è quello di Luca Ciriani; Università : Gloria Saccani Iotti;

: Gloria Saccani Iotti; Lavoro : Marina Calderone;

: Marina Calderone; Beni culturali : in pole ci sarebbe l’attuale direttore del Tg2, Gennaro Sangiuliano ma sono stati citati anche i nomi di Gianpaolo Rossi e di Letizia Moratti ;

: in pole ci sarebbe l’attuale direttore del Tg2, ma sono stati citati anche i nomi di e di ; Famiglia e natalità : vige ancora incertezza ma spunta il nome di Simonetta Matone ;

: vige ancora incertezza ma spunta il nome di ; Disabilità : dovrebbe essere assegnata alla Lega con Alessandra Locatelli. La delega potrebbe però essere associata alla Famiglia;

: dovrebbe essere assegnata alla Lega con Alessandra Locatelli. Sport e politiche : si fa il nome di Andrea Abodi;

: si fa il nome di Andrea Abodi; Salute : il ministero andrà a un tecnico, probabilmente Francesco Rocca, ma sono circolati anche i nomi di Guido Rasi, Orazio Schillaci, Rocco Bellantone e Francesco Franceschi;

: il ministero andrà a un tecnico, probabilmente Francesco Rocca, ma sono circolati anche i nomi di Guido Rasi, Orazio Schillaci, Rocco Bellantone e Francesco Franceschi; Istruzione : se verrà confermato alla Lega, il ministero sarà affidato a Giuseppe Valditara;

: se verrà confermato alla Lega, il ministero sarà affidato a Giuseppe Valditara; Turismo : Daniela Santanchè;

: Daniela Santanchè; Affari europei : Raffaele Fitto;

: Raffaele Fitto; Mezzogiorno: Nello Musumeci

Infine, resta l’incognita Mare.

Al termine della legislatura, FdI aveva presentato una proposta per istituire il ministero ma l’ipotesi potrebbe non concretizzarsi.