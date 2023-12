Governo: Meloni in ripresa da influenza, Libano annullato per evitare ricadute

Governo: Meloni in ripresa da influenza, Libano annullato per evitare ricadute

Roma, 21 dic. (Adnkronos) - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è in fase di ripresa dall'influenza. Domani, all'ora di pranzo, si collegherà con Palazzo Chigi per i saluti ai dipendenti. Per evitare ricadute - si apprende da fonti di Palazzo Chigi - è stata ann...

Roma, 21 dic. (Adnkronos) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è in fase di ripresa dall'influenza. Domani, all'ora di pranzo, si collegherà con Palazzo Chigi per i saluti ai dipendenti. Per evitare ricadute – si apprende da fonti di Palazzo Chigi – è stata annullata la trasferta in Libano, ma Meloni sabato si collegherà con i contingenti militari italiani impegnati all'estero dalla sede del Comando operativo di vertice interforze (Covi) per gli auguri.