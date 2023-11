Governo: Meloni, 'lavoro a fisco più amico e burocrazia alleata di chi crea ricchezza'**

Roma, 15 nov. (Adnkronos) - "Fin dal nostro insediamento stiamo lavorando per superare le rigidità del nostro sistema, per liberare le energie positive dell'Italia. Lo stiamo facendo costruendo intanto un fisco più amico, con una burocrazia alleata di chi crea ricchezza e occ...

Roma, 15 nov. (Adnkronos) – "Fin dal nostro insediamento stiamo lavorando per superare le rigidità del nostro sistema, per liberare le energie positive dell'Italia. Lo stiamo facendo costruendo intanto un fisco più amico, con una burocrazia alleata di chi crea ricchezza e occupazione, investendo in infrastrutture, ricerca e innovazione". Lo dice la premier Giorgia Meloni, nel videomessaggio indirizzato all'assemblea nazionale di Federmanager.