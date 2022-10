Governo: Meloni, 'merito? No a destino persone deciso da famiglie o amicizie'

Roma, 25 ott. (Adnkronos) – "Uguaglianza e merito non sono uno avversario dell'altro, sono uno fratello dell'altro, l'uguaglianza va garantita nel punto di partenza, tutti devono avere le stesse possibilità, tutti sulla stessa linea di partenza ma non tutti sulla stessa linea di arrivo.

Credo che questa sia la sfida, tutti devono poter arrivare ovunque, credo che sia la base per combattere una società nella quale il tuo destino è segnato dalla famiglia di provenienza o dalle amicizie che hai. Non voglio una nazione in cui il destino delle persone si decide in base alle famiglie e alle amicizie" ma "in base al loro valore". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella sua replica alla Camera.