Roma, 26 ott. (Adnkronos) – ”Mi scuso per la voce ed eventualmente per la tosse”. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, inizia così la sua replica al Senato, giustificandosi per le non perfette condizioni di salute, soprattutto per la tosse che l’ha infastidita per tutto il pomeriggio durante il dibattito.