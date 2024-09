Governo: Meloni, 'nazionalismo e patriottismo termini di cui sono orgogliosa'

New York, 24 set. Adnkronos) - "Non so se nazionalismo sia la parola corretta, perché spesso richiama dottrine di aggressione o di autoritarismo. Tuttavia, so che non dovremmo vergognarci di usare e difendere parole e concetti come nazione e patriottismo. Perché significano pi&ugr...

New York, 24 set. Adnkronos) – "Non so se nazionalismo sia la parola corretta, perché spesso richiama dottrine di aggressione o di autoritarismo. Tuttavia, so che non dovremmo vergognarci di usare e difendere parole e concetti come nazione e patriottismo. Perché significano più di un luogo. Significano uno stato d'animo a cui si appartiene condividendo cultura, tradizioni e valori. Quando vediamo le nostre bandiere, se ci sentiamo orgogliosi, significa che proviamo l'orgoglio di far parte di una comunità, e che siamo pronti a fare la nostra parte per migliorarne le sorti". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, alla cerimonia per l'attribuzione dei premi 'Global Citizen Award 2024' dell'Atlantic Council, premio consegnatole da Elon Musk.

"La nostra libertà, i nostri valori e l'orgoglio che proviamo per essi sono le armi più temute dai nostri avversari. Quindi non possiamo rinunciare alla forza della nostra identità, perché sarebbe il miglior regalo che possiamo fare ai regimi autoritari. Quindi, in fin dei conti, il patriottismo è la migliore risposta al declino. Difendere le nostre radici profonde è la precondizione per raccogliere frutti maturi. Imparare dai nostri errori passati è la precondizione per essere migliori in futuro".

"Le crisi si stanno moltiplicando nel mondo. Ma ogni crisi – ha aggiunto – nasconde anche un'opportunità, perché richiede di mettersi in discussione e di agire. Ma soprattutto occorre recuperare la consapevolezza di chi siamo. Come popoli occidentali, abbiamo il dovere di mantenere questa promessa e di cercare la risposta ai problemi del futuro avendo fiducia nei nostri valori: una sintesi nata dall'incontro tra filosofia greca, diritto romano e umanesimo cristiano. Dobbiamo iniziare da noi stessi, sapere chi siamo veramente e rispettarlo, in modo da poter comprendere e rispettare anche gli altri. C'è una narrazione a cui i regimi autoritari tengono molto, riguarda l'idea dell'inevitabile declino dell'Occidente, l'idea che le democrazie stanno fallendo. Un esercito di troll e bot stranieri e maligni è impegnato a manipolare la realtà e a sfruttare le nostre contraddizioni. Ma ai tifosi dell'autoritarismo, lasciatemi dire molto chiaramente che difenderemo i nostri valori. Il Presidente Reagan una volta disse: 'Soprattutto, dobbiamo renderci conto che nessun arsenale, o nessuna arma nell'arsenale del mondo, è così formidabile come la volontà e il coraggio morale di uomini e donne liberi. È un'arma che i nostri avversari nella società di oggi mondo non hanno'. Non potrei essere più d'accordo".