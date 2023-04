Governo: Meloni, 'no a polarizzazione Nord-Sud mondo, cooperazione paritaria con Africa'

Londra, 28 apr. (Adnkronos) - "La maggior parte degli astenuti sulle Risoluzioni Onu" sulla guerra in Ucraina "proviene dall'Africa e dall'Asia. Non possiamo dare l'impressione di non dedicare la giusta attenzione ad altre aree strategiche chiave del mondo. Il resto del...

Londra, 28 apr. (Adnkronos) – "La maggior parte degli astenuti sulle Risoluzioni Onu" sulla guerra in Ucraina "proviene dall'Africa e dall'Asia. Non possiamo dare l'impressione di non dedicare la giusta attenzione ad altre aree strategiche chiave del mondo. Il resto del mondo ci sta guardando. Dobbiamo contrastare il rischio di polarizzazione tra Nord e Sud, “l'Occidente e il resto”. Occorre individuare nuovi ambiti di cooperazione con questi Paesi, con offerte concrete, ritagliate sulle loro esigenze". Così il premier Giorgia Meloni, ritirando il Premio Grotius a Londra, nella sede di Policy Exchange.

"Per questo il mio governo – prosegue – sta lavorando per stabilire un modello di cooperazione paritaria con i Paesi africani, un'iniziativa denominata “Piano Mattei”, in ricordo dell'ex amministratore delegato dell'Eni, la cui data di nascita si celebra domani. Il “Piano Mattei” per l'Africa si basa su un forte rifiuto dell'approccio predatorio del passato, e mira a cooperare con l'Africa per creare la propria prosperità attraverso le sue molteplici risorse".