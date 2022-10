Governo: Meloni, 'no risposte concrete? Servono visione e scelte chiare'

Roma, 26 ott. (Adnkronos) – "Sono stata criticata di aver, nel mio intervento, disegnato una visione, un manifesto programmatico, hanno detto che gli italiani non si aspettavano questo ma risposte concrete. Sono d'accordo in parte. Senza che vi sia una visione o un manifesto programmatico, delle scelte chiare, un'idea di Italia da designare anche le risposte rischiano di non essere efficaci.

Lo abbiamo visto negli anni scorsi, con governi retti da forze che avevano idee contrapposte, rivendicavano obiettivi che non stavano insieme" producendo un mancato "miglioramento delle condizioni per questa nazione" e producendo "mld di debito che graveranno sulle spalle dei nostri figli". Così il premier Giorgia Meloni, in Aula al Senato.